Mešár a Dvorský vypadli z play off OHL, sú voľní pre reprezentáciu

Ottawa 19. apríla (TASR) - Útočníci Filip Mešár a Dalibor Dvorský vypadli so svojimi tímami z play off kanadskej hokejovej OHL. Obaja by tak mohli posilniť slovenskú reprezentáciu pripravujúcu sa na májové MS v Česku.



Oba tímy slovenských útočníkov prehrali aj štvrtý zápas v druhom kole vyraďovačky a ich tímy tak vypadli z hry o majstrovský titul. Mešár zaznamenal asistenciu, mínusový bod a menší trest pri prehre Kitcheneru 3:4 s Londonom, Dvorský si v noci na piatok pripísal dve "mínusky" pri prehre Sudbury 0:5 s North Bay.



Mešár sa s play off lúči so 16 bodmi (1+15) z 10 duelov. Ďalších 52 bodov (19+33) zaznamenal v 45 zápasoch základnej časti. Dvorský nazbieral v play off 10 bodov (3+7) v deviatich dueloch. V základnej časti sa mu darilo, keď v 52 stretnutiach strelil 45 gólov a nazbieral 88 bodov.