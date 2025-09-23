< sekcia Šport
Mešár ako prvý Slovák v príprave NHL bodoval
Montrealu pomohol asistenciou.
Autor TASR
New York 23. septembra (TASR) - Filip Mešár je prvý slovenský hokejista, ktorý bodoval v príprave na nový ročník zámorskej hokejovej NHL. Dvadsaťjedenročný útočník zaznamenal jednu asistenciu v stretnutí, v ktorom jeho Montreal Canadiens zdolal Pittsburgh Penguins 2:1 po predĺžení a samostatných nájazdoch.
Mešár, ktorý stále čaká na svoj ostrý štart v profilige, nastúpil v treťom útoku „Habs“ a odohral 14:42 min so ziskom jedného plusového bodu. Podieľal sa na vyrovnávajúcom presnom zásahu Owena Becka zo 43. minúty duelu. Dôveru trénera Martina St. Louisa dostal aj v nájazdoch, no svoj pokus nepremenil. Canadiens zdolali „tučniakov“ aj napriek absencii ďalšieho slovenského útočníka Juraja Slafkovského.
Zastúpenie z radov Slovákov mal ešte súboj, v ktorom Buffalo uspelo nad Columbusom (4:0). V drese zdolaného tímu odohral 15:07 min obranca Christián Jaroš, ktorý vyslal na bránu súpera jednu strelu, no zároveň bol pri troch zo štyroch inkasovaných góloch Blue Jackets.
prípravné zápasy NHL:
výsledky: Montreal - Pittsburg 2:1 pp a sn /F. MEŠÁR (Montreal) 0+1/,
Carolina - Tampa Bay 1:2,
Columbus - Buffalo 0:4,
Anaheim - Utah 6:1
