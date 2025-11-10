< sekcia Šport
Mešár gólom prispel k výhre Lavalu
Mešár má po 12 odohraných dueloch na svojom konte dva presné zásahy a dve asistencie, Laval je priebežne na štvrtej pozícii vo Východnej konferencii.
Autor TASR
New York 10. novembra (TASR) - Slovenský hokejista Filip Mešár prispel gólom k víťazstvu 3:2 Lavalu Rocket nad Belleville Senators v nočnom zápase zámorskej AHL. Dvadsaťjedenročný útočník si prvýkrát od 18. októbra vylepšil štatistiku v kanadskom bodovaní, okrem toho mal na svojom konte dva plusové body.
Mešár má po 12 odohraných dueloch na svojom konte dva presné zásahy a dve asistencie, Laval je priebežne na štvrtej pozícii vo Východnej konferencii.
Mešár má po 12 odohraných dueloch na svojom konte dva presné zásahy a dve asistencie, Laval je priebežne na štvrtej pozícii vo Východnej konferencii.