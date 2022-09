Mešár i Kňažko skórovali na turnajoch nádejí, Slafkovský druhá hviezda

Buffalo 16. septembra (TASR) - Mladí slovenskí hokejisti Filip Mešár a Samuel Kňažko sa strelecky presadili v prvých dueloch turnajov nádejí tímov NHL. Mešár skóroval v zápase Montrealu proti Buffalu (3:4) po prihrávke Juraja Slafkovského, ktorého vyhlásili za druhú hviezdu stretnutia. Kňažko prispel gólom k jasnému triumfu Columbusu nad St. Louis 7:1 v Traverese City.



"Na to, že to bol prvý zápas, som sa snažil hrať v dosť vysokom tempe a už bude len vyššie a vyššie, takže sa na to teším. Viem, že tam bolo viacero chýb, ale z tohto duelu si chcem zobrať to dobré a pokúsim sa to zlepšiť v tom nasledujúcom," uviedol pre zámorské médiá Slafkovský, tohtoročná draftová jednotka. V polovici prvej tretiny vybojoval puk v útočnom pásme, od mantinelu ho poslal do šance krajanovi Mešárovi a ten zvýšil na 2:0 pre Montreal. Canadiens náskok neudržali a s domácimi prehrali 3:4. V LECOM Harborcenter v Buffale hrá śesť tímov, Montreal sa v ďalšom súboji v noci na sobotu stretne s New Jersey.



Slafkovský s Mešárom hrali v prvom útoku Montrealu, na centri ich doplnil Riley Kindey. "Najprv som sa snažil získať puk a vedel som, že niekto je za mnou. Zdvihol som hlavu a videl som tam Filipa, tak som mu to posunul," opísal gólový moment Slafkovský. Jeho hru pochválil aj Jean-Francois Houle, kouč farmárskeho tímu Montrealu v Lavale: "Je veľký a silný. Pre súperov bude ťažké ustrážiť takéhoto chlapíka a je fajn, že je na našej strane."



Obranca Kňažko sa gólovo presadil v drese Columbusu rovnako v prvej tretine, v 9. minúte strelou od žrde zvýšil v súboji so St. Louis náskok svojho tímu už na 3:0. V dueli si na konto pripísal aj dva plusové body. Kňažka si Columbus vybral vo vlaňajšom drafte zo 78. miesta. V Traverse City hrá na turnaji nádejí päť mužstiev, na Columbus najbližšie čaká stretnutie s Detroitom.