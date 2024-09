Mešár nepokračuje v kempe Montrealu, klub ho poslal na farmu do Lavalu

Montreal 29. septembra (TASR) - Slovenský hokejista Filip Mešár nepokračuje v kempe Montrealu Canadiens. Vedenie klubu NHL ho poslalo do svojho farmárskeho tímu Laval Rocket, ktorý odštartuje predsezónny kemp v utorok 1. októbra. Canadiens o tom informovali na svojej oficiálnej webstránke.



Z dvojice slovenských útočníkov tak zostáva v kempe Canadiens už len Juraj Slafkovský. Mešár pravdepodobne začne sezónu v drese Lavalu v nižšej zámorskej súťaži AHL. Dvadsaťročný útočník dostal počas tohtoročného kempu "Habs" šancu len v jednom prípravnom zápase, pripísal si v ňom dve trestné minúty. Klub okrem Mešára preradil do kempu Lavalu aj ďalších 26 hráčov.



Mešár, ktorého draftovali Canadiens pred dvoma rokmi v 1. kole z 26. miesta, okúsil AHL už v minulom ročníku. Za Laval nastúpil v dvoch stretnutiach a zaznamenal jednu asistenciu. Väčšinu sezóny však strávil v kanadskej juniorskej súťaži OHL, za Kitchener Rangers odohral v základnej časti 45 zápasov so ziskom 52 bodov (19+33), v 10 dueloch play off pridal gól a 15 asistencií.