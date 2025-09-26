< sekcia Šport
Mešár opäť bodoval, no Montreal prehral, nevydarená premiéra Hlavaja
Dvadsaťjedenročný útočník si pripísal jednu asistenciu, no jeho Montreal prehral s Torontom vysoko 2:7.
Autor TASR
New York 26. septembra (TASR) - Slovenský hokejista Filip Mešár bodoval aj vo svojom druhom prípravnom zápase pred štartom novej sezóny zámorskej NHL. Dvadsaťjedenročný útočník si pripísal jednu asistenciu, no jeho Montreal prehral s Torontom vysoko 2:7. Druhý Slovák v drese Canadiens Juraj Slafkovský nebodoval.
V noci na piatok sa do prípravy Minnesoty zapojil brankár Samuel Hlavaj, ktorý odchytal druhú polovicu duelu s Dallasom (2:5). Do zápasu naskočil za stavu 2:0 pre Wild, no inkasoval štyri góly zo 14 striel. Piaty gól padol do prázdnej bránky. Z výhry sa tešil iba obranca Jozef Viliam Kmec, ktorého Vegas zdolalo Utah 3:2 po predĺžení.
prípravné zápasy NHL:
Detroit - Buffalo 5:2, Montreal - Toronto 2:7 (MEŠÁR za domácich 0+1/, NY Rangers - NY Islanders 4:5, Washington - Philadelphia 5:1, Minnesota - Dallas 2:5, Vegas - Utah 3:2 pp
