Mešár opäť skóroval za Montreal, Nemec mal dve asistencie

New York 17. septembra (TASR) - Slovenský hokejista Filip Mešár sa strelecky opäť presadil na turnaji nádejí tímov NHL. V súboji Montrealu s New Jersey sa tešili z triumfu "diabli" 4:3 po predĺžení. V drese víťazov zaznamenal dve asistencie obranca Šimon Nemec.



Mešár skóroval aj v predchádzajúcom zápase Montrealu proti Buffalu (3:4) po prihrávke Juraja Slafkovského. Jednotka tohtoročného draftu dostala v zápase proti New Jersey voľno.



Mešár nastúpil ako center prvého útoku s Xavierom Simoneauom a Lucasom Condottom, Nemec bol súčasťou druhého obranného páru s Nikitom Ochoťjukom.



V drese Columbusu na turnaji v Traverse City nastúpil obranca Samuel Kňažko, Blue Jackets prehrali s Detroitom 2:5. Slovenský obranca nebodoval.



Na turnaji Rookie Faceoff v San Jose boli v akcii Miloš Kelemen (Arizona) a Pavol Regenda (Anaheim). "Kojoti" podľahli Vegas 2:3, "káčeri" prehrali so San Jose 2:3 pp. Slovenskí útočníci nebodovali.



Tampa Bay na turnaji Prospect Showcase v Raleigh prehrala 2:5 s Nashvillom, v drese "bleskov" sa predstavil Max Čajkovič. Nebodovali ani Adam Sýkora (NY Rangers), "jazdci" prehrali s Philadelphiou 1:2 pp a Servác Petrovský, ktorý v drese Minnesoty oslavoval triumf 5:2 nad Chicagom.