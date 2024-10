Mešár pomohol gólom a asistenciou k víťazstvu Lavalu v Providence 5:3

Providence 12. októbra (TASR) - Slovenský hokejista Filip Mešár z tímu Laval Rocket zažiaril v prvom zápase novej sezóny AHL. Na ľade tímu Providence Bruins si v noci na sobotu pripísal gól a dve asistencie a pomohol tak k triumfu 5:2.



Farmársky tím Montrealu Canadiens prehrával v stretnutí po 11 minútach 0:2, no následne skóroval päťkrát za sebou. Mešár sa zapísal do streleckej listiny v 28. minúte, kedy v presilovke vyrovnal na 2:2. Na ľade sa v prvý hrací deň nižšej zámorskej súťaže predstavili aj Miloš Kelemen a Patrik Koch v drese Tucsonu. Roadrunners prehrali na ľade Colorada Eagles 1:3 a Slováci sa do kanadského bodovania nezapísali.