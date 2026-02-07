< sekcia Šport
Mešár prispel dvoma asistenciami k víťazstvu Lavalu nad Clevelandom
Laval triumfoval vo štvrtom vystúpení v sérii, je na čele Severnej divízie a tretiemu Clevelandu ukončil šnúru šiestich víťazstiev po sebe.
Autor TASR
Laval 7. januára (TASR) - Slovenský hokejista Filip Mešár bodoval v druhom stretnutí za sebou v nižšej zámorskej súťaže AHL. Dvadsaťdvaročný útočník prispel dvoma asistenciami k víťazstvu Lavalu Rocket nad Clevelandom Monsters 5:4 po predĺžení. Mešár odohral 46 zápasov, v ktorých nazbieral na svoje konto 19 bodov (6+13), čím vytvoril svoje osobné maximum na farme Montrealu Canadiens.
Laval triumfoval vo štvrtom vystúpení v sérii, je na čele Severnej divízie a tretiemu Clevelandu ukončil šnúru šiestich víťazstiev po sebe. Mešár sa podieľal na prvých dvoch presných zásahoch svojho tímu. Vo vlaňajšej sezóne nazbieral 18 bodov (4+14) v 42 dueloch základnej časti.
