Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 7. február 2026Meniny má Vanda
< sekcia Šport

Mešár prispel dvoma asistenciami k víťazstvu Lavalu nad Clevelandom

.
Na snímke Filip Mešár. Foto: TASR - Milan Kapusta

Laval triumfoval vo štvrtom vystúpení v sérii, je na čele Severnej divízie a tretiemu Clevelandu ukončil šnúru šiestich víťazstiev po sebe.

Autor TASR
Laval 7. januára (TASR) - Slovenský hokejista Filip Mešár bodoval v druhom stretnutí za sebou v nižšej zámorskej súťaže AHL. Dvadsaťdvaročný útočník prispel dvoma asistenciami k víťazstvu Lavalu Rocket nad Clevelandom Monsters 5:4 po predĺžení. Mešár odohral 46 zápasov, v ktorých nazbieral na svoje konto 19 bodov (6+13), čím vytvoril svoje osobné maximum na farme Montrealu Canadiens.

Laval triumfoval vo štvrtom vystúpení v sérii, je na čele Severnej divízie a tretiemu Clevelandu ukončil šnúru šiestich víťazstiev po sebe. Mešár sa podieľal na prvých dvoch presných zásahoch svojho tímu. Vo vlaňajšej sezóne nazbieral 18 bodov (4+14) v 42 dueloch základnej časti.
.

Neprehliadnite

ONLINE: Štartujú zimné olympijské hry v Miláne a Cortine

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Február nás ešte môže prekvapiť

TRAGÉDIA VO VYSOKÝCH TATRÁCH: Lavína zabila dvoch ľudí

HOROR V KOŠICIACH: Muž sa žiakom vyhrážal, že ich bodne nožom