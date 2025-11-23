Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 23. november 2025Meniny má Klement
< sekcia Šport

Mešár s gólom a asistenciou pri výhre Lavalu nad Belleville 7:2

.
Na archívnej snímke Filip Mešár. Foto: TASR - Milan Kapusta

Dvadsaťjedenročný krídelník nazbieral v 18 dueloch sezóny deväť bodov (3+6).

Autor TASR
New York 23. novembra (TASR) - Slovenský hokejista Filip Mešár strelil gól a pridal asistenciou v nočnom zápase zámorskej AHL, v ktorom jeho Laval Rocket zvíťazil nad Belleville Senators vysoko 7:2. Dvadsaťjedenročný krídelník nazbieral v 18 dueloch sezóny deväť bodov (3+6).

Najproduktívnejší Slovák v súťaži Martin Chromiak prispel jednou asistenciou k výhre Ontaria Reign na ľade Bakersfield Condors 3:2 po predĺžení. V 17 stretnutiach nazbieral dvanásť bodov (6+6). Jednu gólovú prihrávku a zároveň druhý bod v ročníku zaznamenal Maroš Jedlička, no jeho Colorado Eagles prehrali v Tucsone 1:3.
.

Neprehliadnite

Premiér: Mierový plán USA pre Ukrajinu má podporu slovenskej vlády

PRIESKUM: S prijatím etického kódexu NRSR súhlasí 90,1 % respondentov

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Prituhlo a bude padať sneh. Ako dlho vydrží?

EŠTOK: Keby študent vulgárne písal o Čaputovej, za vzor by ho nedávali