Mešár s gólom a dvoma asistenciami v OHL, bodovali aj ďalší Slováci

New York 24. februára (TASR) - Slovenský hokejista Filip Mešár sa blysol v noci na sobotu gólom a dvoma asistenciami v kanadskej juniorskej súťaži Ontario Hockey League (OHL). Jeho tím Kitchener Rangers triumfoval piatykrát v rade, keď zdolal Sarniu Sting jednoznačne 7:3.



Dvadsaťročný útočník ukončil sedemzápasovú sériu bez gólu, keď sa presadil v 37. minúte počas presilovej hry. Upravil ním na 4:2 a nakoniec bol víťazný. Mešár bodoval v treťom stretnutí za sebou a prvýkrát od 8. decembra získal v zápase tri body. V tejto sezóne nastúpil v 34 dueloch a dosiahol 17 gólov a 28 asistencií. Rangers už majú istý postup do play off.



Darilo sa aj Daliborovi Dvorskému, ktorý prispel asistenciou k víťazstvu Sudbury Wolves nad Peterborough Petes 3:2 po predĺžení. Center prvej formácie domácich si pripísal v 39 zápasoch už 60 bodov (31+29) a je tretí najproduktívnejší hráč tímu. Dvorský odišiel do zámoria v októbri, keď predčasne skončil vo švédskom IK Oskarshamn. V OHL nebodoval len v siedmich dueloch. V priemere získal 1,54 bodu na zápas, čo ho v tejto štatistike radí na ôsme miesto v lige.



V súťaži QMJHL skóroval Peter Repčík. Slovenský útočník zaznamenal 25. presný zásah, no Drummondville prehral na ľade Shawiniganu 2:3 po predĺžení, aj keď po 13. minútach viedol 2:0. Repčík odohral v tejto sezóne celkovo 41 stretnutí a získal v nich 50 bodov (25+25).



Bodoval aj Jozef Viliam Kmec, ktorý pomohol asistenciou k triumfu Prince George Cougars na ľade Kamloops Blazers 5:1. Rovnako asistenciu mal Samuel Honzek, no jeho tím Vancouver Giants prehral s Kelownou Rockets 1:4.