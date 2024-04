Mešár si opäť pripísal asistencie, jeho Kitchener prehral s Erie 4:7

Ottawa 1. apríla (TASR) - Slovenský hokejista Filip Mešár so v play off kanadskej juniorskej OHL pripísal druhýkrát za sebou tri asistencie. V druhom stretnutí 1. kola vyraďovačky však jeho Kitchener Rangers prehral doma s Erie Otters 4:7 a stav série je vyrovnaný 1:1.



Mešár je po dvoch zápasoch na druhom mieste bodovania play off so šiestimi bodmi (0+6), pred ním je iba Owen Beck z tímu Saginaw Spirit (1+5). V drese Erie sa predstavil jeho krajan Ondrej Molnár, ale do štatistík sa nezapísal. Séria sa hrá na štyri víťazstvá, Erie bude mať v ďalších dvoch stretnutiach výhodu domáceho prostredia.