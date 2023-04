Mešár skóroval a s Kitchenerom postúpil, Honzek s tromi asistenciami

Ottawa 7. apríla (TASR) - Slovenský hokejový útočník Filip Mešár skóroval v nočnom zápase play off kanadskej juniorky OHL a prispel tak k výhre jeho Kitcheneru nad Windsorom Spitfires 5:1. Rangers vyhrali sériu jasne 4:0 a ako poslednému postupujúcemu tímu Západnej konferencie sa im podarilo vyradiť prvý tím tabuľky v najkratšom čase. Devätnásťročný krídelník nazbieral v 52 dueloch základnej časti 51 bodov (17+34), vo vyraďovačke to bol jeho prvý bod.



Bodovo sa presadil sa aj jeho krajan Samuel Honzek, no ani jeho tri asistencie nestačili Vancouveru Giants na výhru nad Kamloops Blazers. Hostia triumfovali v predĺžení 5:4 a celú sériu vyhrali 4:0 na zápasy. Osemnásťročný center nazbieral v štyroch dueloch štyri body (1+3), v 43 stretnutiach ZČ mal bilanciu 23 gólov a 33 asistencií. Z postupu v drese Blazers sa tešil Jakub Demek, ktorý tentokrát nebodoval, no v sérii nazbieral šesť asistencií.