Mesík skóroval pri prehre Heracles s Twente v Eredivisie

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Dvadsaťštyriročný obranca si otvoril strelecký účet v aktuálnej sezóne, keď na pôde Twente poslal Heracles do vedenia 1:0 v 43. minúte.

Autor TASR
Enschede 5. októbra (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant Ivan Mesík skóroval v nedeľňajšom stretnutí 8. kola holandskej Eredivisie. Dvadsaťštyriročný obranca si otvoril strelecký účet v aktuálnej sezóne, keď na pôde Twente poslal Heracles do vedenia 1:0 v 43. minúte. Domáci však po zmene strán otočili skóre vo svoj prospech a zvíťazili 2:1.
