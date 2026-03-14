Mesíková nepostúpila do 2. kola v Osle, obsadila 38. miesto

Na snímke reprezentantka SR v skoku na lyžiach Tamara Mesíková. Foto: TASR - Jakub Kotian

V 1. kole na veľkom mostíku pristála na značke 91 metrov, za čo dostala 48,5 bodu a obsadila 38. miesto.

Autor TASR
Oslo 14. marca (TASR) - Slovenská skokanka na lyžiach Tamara Mesíková nepostúpila do 2. kola hlavnej súťaže na podujatí Svetového pohára v nórskom Osle. V 1. kole na veľkom mostíku pristála na značke 91 metrov, za čo dostala 48,5 bodu a obsadila 38. miesto. Do 2. kola (15.20 h) sa prebojovala najlepšia tridsiatka pretekárok, Mesíkovej chýbalo na postup 17,9 bodu. Po úvodnom kole sa usadila na čele Japonka Nozomi Marujamová (124,5 m, 114,7 b.).
Neprehliadnite

HRABKO: Vláda získala päť dní času, aby našla riešenie pre ceny palív

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Čo si ešte pre nás marec prichystal?

Premiér zverejnil list prezidentovi Zelenskému

SR zrealizovala dva záverečné evakuačné lety z Blízkeho východu