< sekcia Šport
Mesíková nepostúpila do 2. kola v Osle, obsadila 38. miesto
Autor TASR
Oslo 14. marca (TASR) - Slovenská skokanka na lyžiach Tamara Mesíková nepostúpila do 2. kola hlavnej súťaže na podujatí Svetového pohára v nórskom Osle. V 1. kole na veľkom mostíku pristála na značke 91 metrov, za čo dostala 48,5 bodu a obsadila 38. miesto. Do 2. kola (15.20 h) sa prebojovala najlepšia tridsiatka pretekárok, Mesíkovej chýbalo na postup 17,9 bodu. Po úvodnom kole sa usadila na čele Japonka Nozomi Marujamová (124,5 m, 114,7 b.).