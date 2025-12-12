Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Mesíková s Kapustíkovou nepostúpili do hlavnej súťaže

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Mesíková dosiahla v kvalifikácii výkon 94,5 m a so ziskom 44,3 bodu obsadila 45. miesto.

Autor TASR
Klingenthal 12. decembra (TASR) - Slovenské reprezentantky v skokoch na lyžiach Tamara Mesíková a Kira Mária Kapustíková nepostúpili do hlavnej súťaže na podujatí Svetového pohára v nemeckom Klingenthale. Mesíková dosiahla v kvalifikácii výkon 94,5 m a so ziskom 44,3 bodu obsadila 45. miesto. Kapustíková pristála na značke 95,5 m a klasifikovali ju na 46. priečke (42,8).
