Mesíková s Kapustíkovou nepostúpili do hlavnej súťaže
Autor TASR
Klingenthal 12. decembra (TASR) - Slovenské reprezentantky v skokoch na lyžiach Tamara Mesíková a Kira Mária Kapustíková nepostúpili do hlavnej súťaže na podujatí Svetového pohára v nemeckom Klingenthale. Mesíková dosiahla v kvalifikácii výkon 94,5 m a so ziskom 44,3 bodu obsadila 45. miesto. Kapustíková pristála na značke 95,5 m a klasifikovali ju na 46. priečke (42,8).