< sekcia Šport
Mesíková v druhých pretekoch v Číne skončila 35., Kapustíková 42.
Druhé preteky v Číne poznačili nepriaznivé poveternostné podmienky.
Autor TASR
Čang-ťia-kchou 15. januára (TASR) - Slovenská skokanka na lyžiach Tamara Mesíková obsadila v sobotňajších pretekoch Svetového pohára v čínskom stredisku Čang-ťia-kchou 35. miesto. Jej krajanka Kira Mária Kapustíková si zapísala 42. priečku.
Druhé preteky v Číne poznačili nepriaznivé poveternostné podmienky. Organizátori zrušili kvalifikáciu a všetky pretekárky nastúpili v 1. kole, ktoré bolo napokon jediné. Mesíková skočila 98,5 m a získala 34,8 b., Kapustíková dopadla na métu 93,0 m a nazbierala 19,9 b. Z triumfu sa tešila suverénna líderka celkového poradia Nika Prevcová zo Slovinska (134,5 m, 113,6 b.).
Svetový pohár v čínskom Čang-ťia-kchou - ženy:
1. Nika Prevcová (Slovin.) 134,5 m (113,6 b.), 2. Anna Odine Strömová (Nór.) 127,0 (97,5), 3. Nozomi Marujamová (Jap.) 125,5 (94,7),... 35. Tamara MESÍKOVA (SR) 98,5 (34,8), 42. Kira Mária KAPUSTÍKOVÁ 93,0 (19,9)
Druhé preteky v Číne poznačili nepriaznivé poveternostné podmienky. Organizátori zrušili kvalifikáciu a všetky pretekárky nastúpili v 1. kole, ktoré bolo napokon jediné. Mesíková skočila 98,5 m a získala 34,8 b., Kapustíková dopadla na métu 93,0 m a nazbierala 19,9 b. Z triumfu sa tešila suverénna líderka celkového poradia Nika Prevcová zo Slovinska (134,5 m, 113,6 b.).
Svetový pohár v čínskom Čang-ťia-kchou - ženy:
1. Nika Prevcová (Slovin.) 134,5 m (113,6 b.), 2. Anna Odine Strömová (Nór.) 127,0 (97,5), 3. Nozomi Marujamová (Jap.) 125,5 (94,7),... 35. Tamara MESÍKOVA (SR) 98,5 (34,8), 42. Kira Mária KAPUSTÍKOVÁ 93,0 (19,9)