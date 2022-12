Mesíková v ouvertúre Silvestrovského turné do hlavnej súťaže

Villach 27. decembra (TASR) - Slovenská reprezentantka v skokoch na lyžiach Tamara Mesíková postúpila na úvodnom podujatí Silvestrovského turné do hlavnej súťaže. Na strednom mostíku v rakúskom Villachu obsadila v kvalifikácii 50. miesto so ziskom 59,8 bodu. Mesíková štartovala ako štvrtá v poradí a dosiahla výkon 67 m. Víťazkou kvalifikácie sa stala domáca Eva Pinkelnigová so 132,1 bodmi.