Mesíková v Sappore skončila na 38. mieste, Kapustíková spadla

Na snímke reprezentantka SR v skoku na lyžiach Tamara Mesíková. Foto: TASR - Jakub Kotian

Autor TASR
Sapporo 25. januára (TASR) - Slovenská reprezentantka v skokoch na lyžiach Tamara Mesíková obsadila v nedeľnej súťaži Svetového pohára v Sappore nebodované 38. miesto za skok dlhý 90,5 metra. Jej reprezentačná kolegyňa Kira Mária Kapustíková sa dostala na značku 96 metrov, ale pri dopade spadla a patrila jej až 43. priečka.

V zlých poveternostných podmienkach sa skákalo jediné kolo bez kvalifikácie a víťazné double si v japonskom stredisku pripísala Nika Prevcová zo Slovinska. Tá výkonom 139,5 metra vyrovnala rekord mostíka a upevnila si post suverénnej líderky celkovej klasifikácie SP.
