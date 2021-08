Messi a Barcelona vraj dospeli k dohode, čoskoro oznámia podpis zmluvy

Barcelona 2. augusta (TASR) - Argentínsky futbalista Lionel Messi zostane na Camp Nou. Podľa špecializovaného webu sport.es sa dohodol na novej päťročnej zmluve s FC Barcelona. Klub by mal v najbližších dňoch oficiálne oznámiť podpis novej zmluvy.



Informácie o pokroku vo vyjednávaniach sa objavili už skôr, no pálčivá bola najmä otázka platu. Podľa britského denníka The Daily Mail súhlasil Messi s 50-percentnou redukciou platu v porovnaní so zmluvou, ktorú mal s Barcelonou do 30. júna. Na jej základe zarobil v priebehu štyroch rokov 496 miliónov eur. Jeho nový týždenný príjem by mal byť o 296.000 eur nižší ako bol v predchádzajúcich štyroch rokoch.



Tridsaťštyriročný Messi strávil celú svoju kariéru v Barcelone. Po uplynulej sezóne chcel z tímu odísť, no staronový klubový prezident Joan Laporta prispel k jeho zotrvaniu. V 778 zápasoch v drese "blaugranas" strelil 672 gólov.