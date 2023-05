Messi a Fraserová-Pryceová získali športových Oskarov za rok 2022

Paríž 8. mája (TASR) - Argentínsky futbalista Lionel Messi a jamajská šprintérka Shelly-Ann Fraserová-Pryceová sa stali víťazmi ankety Laureus World Sports Awards 2022. Messi priviedol národný tím k prvému titulu na majstrovstvách sveta od roku 1986, Fraserová-Pryceová si vyslúžila športového oskara za zlato v behu na 100 m na MS v Eugene. Titul bol pre ňu piaty v individuálnych pretekoch na svetovom šampionáte.



Kapitán úradujúcich majstrov sveta strelil na decembrovom turnaji v Katare sedem gólov a na začiatku roka získal aj Zlatú loptu. Reprezentácia Argentíny zároveň dostala ocenenie pre najlepší tím a Messi je tak prvý športovec v histórii, ktorý získal v jednom roku individuálne aj tímové ocenenie. "Toto je výnimočné ocenenie. Najmä preto, že sa tento rok udeľuje v Paríži, ktorý vrúcne privítal v roku 2021 moju rodinu," citovali Messiho britské médiá. "Chcem poďakovať všetkým spoluhráčom, nielen z reprezentácie, ale aj z PSG. Nič z tohto som nedosiahol sám a som vďačný, že to s nimi môžem zdieľať," dodal 35-ročný útočník.



Fraserová-Pryceová je prvá športovkyňa vôbec, ktorá získala päť svetových titulov v individuálnych pretekoch. Ten prvý prišiel ešte v roku 2009 a 36-ročná Jamajčanka má momentálne najviac titulov zo šprintu v histórii. "Bola som nadšená z mojej nominácie po boku veľmi inšpiratívnych športovkýň. Získať toto ocenenie, o ktorom rozhodujú najlepší športovci a športovkyne všetkých čias, je úžasné. Podarilo sa to po šiestej nominácii a je to jedna z najavších pôct v mojej kariére," povedala Fraserová-Pryceová.



Ocenenie za najväčší pokrok dostal španielsky tenista Carlos Alcaraz, ktorý vyhral ako devätnásťročný US Open a stal sa najmladšou jednotkou v rebríčku ATP v histórii. Dánsky futbalista Christian Eriksen dostal cenu za comeback - na trávniky sa vrátil po tom, ako mal na ME 2020 zástavu srdca a priamo na trávniku ho museli niekoľko minút oživovať.