Messi a spolok zavítajú na začiatku marca do Bieleho domu

Lionel Messi z Inter Miami bojuje o loptu s Juanom Viacavom z ekvádorského klubu Independiente del Valle počas medzinárodného priateľského futbalového zápasu v Bayamone v Portoriku vo štvrtok 26. februára 2026. Foto: TASR/AP

Podľa The Athletic by sa hráči Miami mali zúčastniť akcie vo štvrtok 5. marca, tesne pred ligovým stretnutím s D.C. United.

Autor TASR
Washington 28. februára (TASR) - Futbalisti amerického futbalového klubu Inter Miami navštívia na začiatku marca Biely dom. Víťazi zámorskej Major League Soccer sa pravidelne zúčastňujú týchto stretnutí, podobne ako väčšina úspešných družstiev z profesionálnych alebo univerzitných súťaží.

Podľa The Athletic by sa hráči Miami mali zúčastniť akcie vo štvrtok 5. marca, tesne pred ligovým stretnutím s D.C. United. Ak sa stretnutie uskutoční, tak Messi prvýkrát navštívi Biely dom. V roku 2025 dostal pozvánku od vtedajšieho prezidenta USA Joea Bidena, ktorý udeľoval najvyššie občianske vyznamenanie, Prezidentskú medailu slobody, ale podujatia sa nemohol zúčastniť.

Víťazi MLS navštívili hlavu štátu naposledy pred dvoma rokmi, konkrétne to boli zástupcovia Columbusu Crew.
