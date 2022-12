Messi argentínskym rekordérom, Martino po fiasku Mexika končí

Dauha 1. decembra (TASR) - Lionel Messi zažil v stredu na štadióne v katarskej Dauhe pamätný večer. Proti Poľsku odohral rekordný 22. zápas v drese Argentíny na futbalových MS a odpútal sa od legendárneho krajana Diega Maradonu. Hoci v závere prvého polčasu nepremenil pokutový kop, po záverečnom hvizde mohol oslavovať víťazstvo 2:0 a postup do osemfinále z prvého miesta v C-skupine.



Argentína mala po šokujúcej úvodnej prehre 1:2 so Saudskou Arábiou nôž na krku, víťazstvom 2:0 nad Mexikom sa však vrátila do hry o postup a proti Poliakom predviedla najlepší výkon na turnaji. "Diego by bol určite veľmi šťastný, keby videl náš posledný zápas v skupine. Iba nedávno som sa dozvedel o tom, že v Katare môžem prekonať jeho rekord v počte odohratých duelov na MS. Určite by mal zo mňa radosť, vždy mi prejavoval náklonnosť a tešil sa, keď sa mi na ihrisku darilo," uviedol Messi pre akreditované médiá.



Vďaka víťazstvu v skupine sa Argentína v osemfinále vyhne Francúzom, ktorí obhajujú titul. Proti Austrálii budú Juhoameričania v pozícii favorita. "Splnili sme náš prvý cieľ, ktorým bol postup zo skupiny, po úvodnom zakopnutí to však nebolo vôbec jednoduché. Proti Poľsku sme hrali od začiatku aktívne a už v prvom polčase sme mohli rozhodnúť o našom triumfe. Po nepremenenej jedenástke som bol frustrovaný, no mužstvom to našťastie nezamávalo. Do druhého polčasu sme nastúpili ešte silnejší a po prvom góle sme už zápas mali jasne v rukách. V osemfinále už niet ľahkých súperov, Austráliu rozhodne nemôžeme podceniť. Sami sme sa na vlastnej koži presvedčili o tom, že na tomto turnaji hrajú kvalitné tímy, ktoré dokážu odohrať dobrý zápas a prekvapiť."



Ani Poliaci napriek matnému výkonu proti Argentíne nebudú chýbať v osemfinále. Pri rovnosti bodov s Mexikom rozhodlo v ich prospech lepšie skóre. Mexičania potrebovali vyhrať nad Saudskou Arábiou trojgólovým rozdielom, pretože pri rovnakom skóre 2:2 s Poľskom by v ich neprospech rozhodli fair play body a väčší počet žltých kariet. Všetko napokon vyriešil gól Saudov na 1:2 v nadstavenom čase. "Proti Argentíne sme nepodali optimálny výkon, súper nás zvieral. No vzhľadom na predošlé dva zápasy sme si postup zaslúžili. Pripravíme sa na Francúzov a pokúsime sa im sťažiť cestu za postupom," zdôraznil poľský kapitán Robert Lewandowski.



Mexiko nepostúpilo zo skupiny prvýkrát od MS 1978 v Argentíne. Tréner Gerardo Martino zobral neúspech na seba a vyhlásil, že zápas so Saudskou Arábiou bol jeho posledný na mexickej lavičke. "Nesiem plnú zodpovednosť za fiasko ns MS. Ja som hlavný vinník toho, že mexickí fanúšikovia teraz smútia. Proti Saudskej Arábii sme odohrali najlepší zápas na turnaji, mali sme 26 streleckých pokusov a vytvorili sme si veľa šancí. Premenili sme však iba dve a to na postup nestačilo," neskrýval sklamanie mexický kormidelník. Martinovi sa s Mexikom nepodarilo to, čo na MS 2010 v JAR s Paraguajom, ktorý priviedol do štvrťfinále.



Boj o druhé postupové miesto v D-skupine bol dramatický až do záverečných minút nadstaveného času. Tunisanom nepomohlo ani nečakané víťazstvo 1:0 nad Francúzskom, ktoré už malo osemfinále vo vrecku. Austrália totiž zdolala rovnakým pomerom Dánsko a po druhý raz v histórii postúpila do osemfinále. Prvýkrát sa to "Socceroos" poddarilo na MS 2006 v Nemecku.



Austrálčania hrali rovnako ako vo víťaznom dueli proti Tunisku obetavo v obrane a v druhom polčase boli nebezpeční aj v ofenzíve. V 60. minúte sa po rýchlom brejku dostal v šestnástke k lopte Mathew Leckie a po peknej individuálnej akcii vsietil postupový gól. "Som hrdý na celý tím, no veľmi vyčerpaný. Chvíľu si vychutnáme tento triumf a potom už začneme myslieť na osemfinálový duel. Dôležité bude najmä dobre zregenerovať," vyznal sa austrálsky hrdina, ktorý má bohaté skúsenosti z nemeckej Bundesligy, kde postupne pôsobil v Borussii Mönchengladbach, Eintrachte Frankfurt, Ingolstadte a Herthe Berlín. Tréner austrálskej reprezentácie Graham Arnold zdôraznil, že napriek splneniu cieľa sa nebude konať žiadna párty. "Nijaké oslavy, žiadne sociálne siete, iba spánok a regenerácia. Mužstvo vyvinulo neuveriteľné úsilie, hráči si verili a ich tvrdá práca priniesla ovocie."



Dáni nenadviazali na úspešne vystúpenie z vlaňašieho európskeho šampionátu, na ktorom postúpili až do semifinále. V ofenzíve boli bezzubí, v troch zápasoch strelili iba jediný gol a v tabuľke skončili až na štvrtom mieste. "Som neskutočne frustrovaný, cítim smútok a sklamanie. Osemnásť mesiacov predvádzal tím veľmi dobré výkony, no MS nám absolútne nevyšli," priznal dánsky kouč Kasper Hjulmand.



Francúzi mali po dvoch zápasoch už istý postup a tak Didier Deschamps si mohol proti Tunisku dovoliť experimentovať so zostavou. V porovnaní s duelom s Dánskom nastalo v základnej jedenástke až deväť zmien. Opory tímu Kylian Mbappe a Antoine Griezmann sa dostali na ihrisko až v druhom polčase. "V našej hre to dlho škrípalo. Tunisania sa dostávali do dobrých šancí a jednu z nich premenili. V závere sme sa zlepšili a mohli sme remizovať, gól Antoina však neplatil pre ofsajd. Chceli sme vyhrať skupinu bez straty bodu, no cieľ sa nie vždy podarí splniť." povedal Deschamps.



Tunisania by sa v prípade remízy medzi Austráliou a Dánskom tešili z postupu, no víťazstvo oceánskeho tímu znamenalo ich vyradenie. "Urobili sme všetko, čo bolo v našich silách. Zdolali sme obhajcov titulu a čakali, ako sa vyvinie situácia v zápase Austrálie s Dánskom. Žiaľ, nebolo nám súdené tešiť sa z postupu. Napriek tomu však môžeme ísť domov so zdvihnutými hlavami. Som hrdý na tento tím," nechal sa počuť Wahbi Khazi, autor jediného gólu Tuniska na šampionáte.