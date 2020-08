Messi bojkotoval prvý tréning Barcelony, jeho boj s klubom pokračuje

Madrid 31. augusta (TASR) - Argentínsky futbalista Lionel Messi podľa očakávania chýbal v pondelok na prvom tréningu FC Barcelona pod vedením nového trénera Ronalda Koemana. Potvrdil tak záujem opustiť klub, v ktorom pôsobí od svojich trinástich rokov. Agentúre AFP to potvrdil zdroj priamo z prostredia klubu.



Tréning "blaugranas" sa uskutočnil od 17.30 h miestneho času v priestoroch Ciutat Esportiva. Tridsaťtriročný útočník sa nezúčastnil ani na nedeľňajšej lekárskej prehliadke a povinnom testovaní na koronavírus a španielske médiá avizovali, že sa tým pádom nemôže objaviť ani na pondelkovom tréningu Barcelony.



Messi počas minulého týždňa oznámil rozhodnutie odísť po dvadsiatich rokoch z Barcelony. Najvážnejším záujemcom o jeho služby je Manchester City, kde by sa stretol so svojím bývalým trénerom Pepom Guardiolom, no interes prejavili aj Juventus Turín či Paríž St. Germain. Prekážkou môžu byť dohady o jeho zmluve. Kým klub trvá na jej platnosti do budúceho leta a výkupnej klauzule 700 miliónov eur, Messi tvrdí, že vďaka opcii môže odísť zadarmo. Podľa Barcelony si ju však mal uplatniť do 10. júna. V spore s Messim dalo vedenie La Ligy za pravdu katalánskemu klubu, podľa predstaviteľov ligy je klauzula v zmluve stále platná a hráč nemôže opustiť klub zadarmo.



Nová sezóna La Ligy odštartuje 12. septembra.