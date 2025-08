Messi bude chýbať Interu Miami pre svalové zranenie

Fort Lauderdale 4. augusta (TASR) - Argentínsky futbalista Lionel Messi si zo sobotného zápasu Leagues Cupu proti mexickej Necaxe odniesol drobné svalové zranenie na pravej nohe. Potvrdil to jeho klub Inter Miami po nedeľných vyšetreniach.



Tridsaťosemročný útočník sa zranil v 8. minúte po súboji s troma brániacimi hráčmi. Po chvíľke odkráčal smerom k lavičke a sadol si na trávnik, kde mu krátko ošetrovali stehno. V 11. minúte ho musel tréner Javier Mascherano vystriedať za Federica Redonda a Messi okamžite zamieril do šatne. Podľa Mascherana necítil kapitán majstrov sveta z Kataru 2022 v nohe bolesť, iba mierny diskomfort.



Vedenie Interu neinformovalo, ako dlho bude Messi chýbať v zostave, podľa agentúry AP je však nepravdepodobné, že nastúpi v ďalšom dueli Leagues Cupu v stredu proti UNAM Pumas. „Jeho návrat do zostavy bude závisieť od reakcie na liečbu,“ uviedol klub MLS vo svojom stanovisku na oficiálnej webstránke.



Osemnásobného víťaza Zlatej lopty počas kariéry niekoľkokrát trápilo zranenie zadného stehenného svalu, pripomenula AP. Naposledy mal svalové problémy v marci, v dôsledku čoho vynechal stretnutia juhoamerickej kvalifikácie MS 2026 proti Uruguaju a Brazílii.