Messi by mal figurovať v základnej zostave v zápase proti Atlante

Miami 24. júla (TASR) - Argentínsky futbalista Lionel Messi by mal prvýkrát nastúpiť v základnej zostave Interu Miami v pohárovom zápase proti Atlante United. Ten je na programe v noci z utorka na stredu SELČ. V pondelok to uviedol tréner tímu MLS Gerardo Martino.



Messi debutoval v drese Miami v piatkovom stretnutí v rovnakej súťaži proti mexickému Cruz Azul, na ihrisko však prišiel ako striedajúci hráč v 54. minúte. Hviezdny Argentínčan napokon v štvrtej minúte nadstaveného času rozhodol gólom z priameho kopu o víťazstve svojho tímu 2:1. Na svoj prvý zápas v novom drese nastúpil aj jeho bývalý spoluhráč z Barcelony, stredopoliar Sergio Busquets. "Je veľmi pravdepodobné, že Leo aj Busi budú hrať viac. Dokonca si myslím, že v takom prípade zmeníme dynamiku a možno pôjdu od začiatku. Ale všetci vieme, že keď bude Leo štartovať, tak čas, o ktorom sa hovorí, je 90 minút. Všetko však bude závisieť od toho, ako sa budú cítiť. Je to len druhý zápas, ktorý budú hrať," citovala Martina agentúra AFP.



Argentínsky kouč uviedol, že mužstvo stále pracuje na zmenách spôsobených príchodom Messiho a Busquetsa. K dvojici sa čoskoro pripojí ďalší bývalý hráč Barcelony, obranca Jordi Alba. "Už sme začali pracovať na zmene našej hry, ale je jasné, že s Busquetsom, Jordim a Leom na tom budeme musieť pracovať ďalej. Taktiež musíme popracovať na všeobecnom zvýšení úrovne tímu," dodal Martino.



V prípade výhry proti Atlante postúpi Inter do vyraďovacej fázy Leagues Cupu, pohárovej súťaže, v ktorej štartujú všetci účastníci MLS a najvyššej mexickej ligy. V prípade neúspechu budú mať hráči Miami voľno do 21. augusta, keď ich čaká zápas zámorskej ligy MLS proti Charlotte.