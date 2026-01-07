< sekcia Šport
Messi by po skončení kariéry chcel byť radšej majiteľ klubu ako tréner
Kapitán majstrov sveta z Kataru 2022 má s Interom Miami platný kontrakt do roku 2028.
Autor TASR
Buenos Aires 7. januára (TASR) - Argentínsky futbalista Lionel Messi by po skončení aktívnej kariéry chcel byť radšej majiteľ klubu ako tréner. Kapitán majstrov sveta z Kataru 2022 má s Interom Miami platný kontrakt do roku 2028, s národným tímom by sa mal rozlúčiť po tohtoročnom svetovom šampionáte v USA, Kanade a Mexiku.
„V budúcnosti sa nevidím na poste trénera. Ak by som si mal vybrať z troch možností, rozhodol by som sa pre pozíciu majiteľa. Chcel by som mať vlastný klub a rozvíjať ho. Začať od piky, dať šancu mladým talentom a postupne vybudovať organizáciu, ktorá dosiahne úspechy,“ uviedol 38-ročný útočník v rozhovore pre kanál Luzu TV, ktorý sprostredkovala agentúra AP.
