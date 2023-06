Messi by podľa jeho otca najradšej išiel do Barcelony

Barcelona 5. júna (TASR) - Otec Lionela Messiho Jorge vyhlásil, že jeho syn by sa najradšej vrátil do FC Barcelona. Povedal to v pondelok v Barcelone po stretnutí s prezidentom katalánskeho veľkoklubu Joanom Laportom.



Messi v sobotu ukončil svoje pôsobenie v tíme Paríž St. Germain a jeho meno sa skloňuje v súvislosti s odchodom do tímu Al Hilal zo Saudskej Arábie. "Závisí to od mnohých faktorov. Nič konkrétne neviem. Uvidíme, čo sa stane," povedal Jorge Messi podľa AP.



Kapitán úradujúcich majstrov sveta je rekordér FC Barcelona, v jeho drese dal 672 gólov v 778 stretnutiach. Je aj najlepší strelec histórie španielskej La Ligy, keď nastrieľal 474 gólov v 520 dueloch.