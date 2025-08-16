Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 16. august 2025
< sekcia Šport

Messi by sa mal po zranení vrátiť do zostavy Interu Miami

.
Na snímke zranený futbalista Interu Miami Lionel Messi (uprostred), Foto: TASR/AP

Messi patrí k najproduktívnejším hráčom súťaže, spolu so Samom Surridgeom z Nashville vedú tabuľku strelcov s bilanciou 18 gólov.

Autor TASR
Miami 16. augusta (TASR) - Futbalisti amerického Interu Miami by sa vo víkendovom zápase zámorskej Major League Soccer proti Los Angeles Galaxy mohli opäť oprieť o služby Argentínčana Lionela Messiho. Tridsaťosemročný útočník vynechal dva ligové zápasy pre drobné svalové zranenie na pravej nohe.

Messi nedohral na začiatku augusta duel Leagues Cupu proti mexickej Necaxe po strete s tromi brániacimi hráčmi. „Leo je v poriadku, s tímom trénuje od stredy. Ak sa neudeje nič divné, tak by mal byť na zápasovej súpiske,“ vyjadril sa tréner Miami Javier Mascherano pre The Athletic.

Miami je vo Východnej konferencii na šiestej pozícii, okrem ligy bojuje aj v Leagues Cupe, ktorá je potenciálne štartovacím bodom k zisku miestenky na najbližších majstrovstvách sveta klubov. Messi patrí k najproduktívnejším hráčom súťaže, spolu so Samom Surridgeom z Nashville vedú tabuľku strelcov s bilanciou 18 gólov.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Vonku je ako v saune. Dokedy to takto bude?

Operačné stredisko ZZS zrušilo výberové konanie na záchranky

NOVANSKÝ: Ranný štamprlík nechráni pred hnačkou na dovolenke

OTESTUJTE SA: Spoznáte mesto podľa jeho slávnej pamiatky?