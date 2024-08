Messi by sa mal vrátiť do zostavy Miami pred koncom MLS

Miami 23. augusta (TASR) - Argentínsky futbalista Lionel Messi by sa mal vrátiť do súťažného kolotoča ešte pred koncom základnej časti zámorskej MLS. V piatok to povedal Gerardo Martino, tréner Interu Miami.



Messi utrpel zranenie členka v júli vo finále Copa America. Martino uviedol, že nepozná presný dátum jeho návratu do zostavy, ale ubezpečil, že 37-ročný útočník stihne aspoň jeden zo zostávajúcich deviatich zápasov základnej časti. Tá sa skončí 20. októbra.



"Neviem odhadnúť presný počet dní, kedy sa vráti do tréningového procesu, ale nie je to veľmi ďaleko. Cíti sa čoraz lepšie," uviedol 61-ročný kouč podľa ESPN. Inter Miami je momentálne na čele Východnej konferencie s päťbodovým náskokom pred Cincinnati.