Messi býva od Aguerovho odchodu prvýkrát na veľkom turnaji sám

Dauha 18. novembra (TASR) - Argentínsky futbalista Lionel Messi je podľa portálu ole.com jediný hráč národného tímu, ktorý nemá na MS v Katare spolubývajúceho na izbe. Kapitán reprezentácie bude prvýkrát na veľkom turnaji sám, doteraz zvykol bývať s útočníkom Sergiom Aguerom. Ten však v roku 2021 ukončil hráčsku kariéru.



Messi býva počas reprezentačných stretnutí od jeho odchodu pravidelne sám, inak to nebolo ani v kvalifikačných zápasoch na svetový šampionát. Na MS 2010 v Juhoafrickej republike bol na izbe s Juanom Sebastianom Veronom, na ďalších dvoch turnajoch práve s Aguerom.



Argentínska reprezentácia dorazila do Dauhy vo štvrtok skoro ráno, ale na rozdiel od svojich súperov, ktorí sa ubytovali v najluxusnejších hoteloch v meste, zamieril tím do skromnejšieho ubytovania na študentských internátoch katarskej univerzity.



Prekvapivé rozhodnutie prišlo vo chvíli, keď argentínski funkcionári videli rozľahlý priestor univerzity, ktorý im umožní usporiadať lahodné asados, teda tradičné grilovanie, ktoré patrí medzi kulinárske špeciality Argentíny. Práve študentský areál ponúkol špeciálny priestor na grilovanie, kde si Argentínčania budú môcť pochutnať na rôznych, prevažne hovädzích steakoch a klobásach, ktoré budú pripravené tradičným argentínskym spôsobom a len ľahko posypané hrubou soľou.



"Niekoľkokrát sme areál navštívili a vybrali sme si ho, pretože má nielen skvelé zázemie, ale aj priestor pod holým nebom pre asado. Pre hráčov a Argentínčanov vo všeobecnosti to je veľmi dôležité. Je to súčasť našej kultúry. Chceme, aby sa počas pobytu v Katare cítili naši hráči ako doma. Najlepším spôsobom, ako to dosiahnuť je, aby sme im zaistili ochutnávku domova, a vďaka tomu sa mohli sústrediť na futbal," prezradil zdroj z argentínskej reprezentácie pre britský denník Daily Mail.