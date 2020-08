Messi chce odísť z Barcelony zadarmo, údajne ho lanári Guardiola

Barcelona 26. augusta (TASR) - Argentínsky futbalový reprezentant Lionel Messi chce odísť z FC Barcelona. V utorok to potvrdilo vedenie španielskeho klubu pre agentúru AP. Messi už niekoľko dní po zahanbujúcej prehre Barcelony s Bayernom Mníchov 2:8 vo štvrťfinále Ligy majstrov naznačil, že chce opustiť Camp Nou a vedeniu klubu už poslal žiadosť o uvoľnenie spod zmluvy.



Messi tlmočil predstaviteľom Barcelony prostredníctvom faxu, že v lete chce opustiť klub ako voľný hráč, hoci má ešte rok platný kontrakt. Argentínčan je presvedčený, že mu to umožňuje klauzula v zmluve, keďže sezóna sa pre pandémiu koronavírusu skončila až v auguste a nie v máji. Vedenie Barcelony však trvá na tom, že Messi si včas neuplatnil klauzulu, ktorá mu umožňovala požiadať o prestup do iného mužstva bez odstupného iba do 10. júna a tak táto klauzula už nemá platnosť. Messi má okrem iného v zmluve aj astronomickú výšku výstupnej klauzuly pre prípadných záujemcov 700 miliónov eur. "Neviem si predstaviť, že by hral niekde inde. Tomu nemôžem uveriť," citovala agentúra AFP fanúšika Rubena Tejera, ktorý žiada rezignáciu prezidenta klubu Josepa Bartomeua.



V súvislosti s Messiho odchodom sa už vynárajú špekulácie, kde by mohol 33-ročný útočník zakotviť. Kluby Manchester City, Paríž Saint Germain a Inter Miláno patria medzi tých, s ktorými sa spája Messiho budúcnosť. Všetky sú schopné uhrádzať týždenný plat Argentínčana, ktorý je takmer milión eur. Zámorská stanica ESPN informovala, že Messi minulý týždeň hovoril s trénerom Manchestru City Pepom Guardiolom o možnom príchode. Brazílsky novinár so sídlom v Barcelone tiež povedal, že Messi chce hrať pod svojím bývalým trénerom v Barcelone. Nový tréner Barcy Ronald Koeman po nástupe do funkcie minulý týždeň vyjadril nádej, že argentínsky útočník zostane v klube ešte niekoľko rokov.



Na ťahu je teraz vedenie klubu, s ktorým mal Messi údajne niekoľko konfliktov v uplynulom období. V marci viedol ako zástupca hráčov rokovania s predstavenstvom, ktoré chcelo futbalistom znížiť mzdy počas pandémie koronavírusov. "Máš môj rešpekt a obdiv Leo. Podporujem ťa, priateľ môj," napísal na twitteri bývalý Messiho spoluhráč Carles Puyol.



V Katalánsku Messi pôsobí od mládežníckych kategórii, do akadémie La Masia prišiel v roku 2001. Postupne sa vypracoval nielen na jedného z najlepších hráčov klubu, ale aj histórie futbalu. Doposiaľ odohral vo všetkých súťažiach 731 zápasov a strelil 634 gólov. Je najlepší kanonier v histórii Barcelony, s ktorou získal desať ligových titulov, šesť národných pohárov a štyrikrát triumfoval v LM, naposledy pred piatimi rokmi.