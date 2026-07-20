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Messi cíti obrovskú bolesť: Bude trvať, kým sa táto rana zahojí
Šampionát v USA, Kanade a Mexiku bol pre neho už šiestym.
Autor TASR
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East Rutherford 20. júla (TASR) - Kapitán argentínskej futbalovej reprezentácie Lionel Messi po prehre svojho tímu vo finále MS 2026 so Španielskom (0:1 pp) zagratuloval novým majstrom sveta a zároveň vyzdvihol výkony svojho tímu na uplynulom šampionáte. Tridsaťdeväťročný hviezdny útočník nechal svoju budúcnosť v národnom tíme otvorenú.
Messi sa verejne vyjadril prvýkrát od finálovej prehry. „Bolesť je nesmierna a bude trvať, kým sa táto rana zahojí,“ napísal na Instagrame 39-ročný kanonier Interu Miami, ktorý v nedeľu opustil štadión v East Rutherforde v New Jersey bez komentára. „Napriek tomu sa chcem sústrediť na to dobré – na zápasy, ktoré sme dokázali otočiť vďaka tomu, že sme do nich dali úplne všetko, na okamihy, ktoré nám navždy zostanú v pamäti, i na podporu celej krajiny. Práve tá spolu s tvrdou prácou a odhodlaním tohto tímu nás znovu vrátila medzi najlepšie reprezentácie sveta,“ citovala Messiho agentúra DPA.
Šampionát v USA, Kanade a Mexiku bol pre neho už šiestym. Po finálovej prehre neudržal slzy pred vlastnými fanúšikmi, čo vyznievalo ako rozlúčka s národným dresom. Osemnásobný držiteľ Zlatej lopty sa však k svojej reprezentačnej budúcnosti nevyjadril. Ďalšie MS sú o štyri roky, Messi by na nich oslávil už svoje 43. narodeniny. „Dnes je ťažké naplno oceniť, čo sme dosiahli. Tento tím však postúpil do dvoch finále majstrovstiev sveta za sebou,“ zdôraznil Messi, ktorý na MS 2026 strelil osem gólov a ťahal svoj tím počas celého šampionátu. Po svojej rekordnej šiestej účasti na MS má na konte 21 gólov v 34 dueloch. V historickej tabuľke strelcov je pred ním iba Francúz Kylian Mbappe, ktorý nastrieľal 22 gólov na troch záverečných turnajoch (2018, 2022, 2026).
„Z celého srdca ďakujem za každé prianie a každú správu. Znovu sme sa dokázali zomknúť ako jeden národ a spoločne zdieľať obrovskú hrdosť na to, že sme Argentínčania. A nakoniec by som chcel pogratulovať Španielsku k zisku titulu majstrov sveta,“ dodal Messi. Širšia verejnosť očakávala, že tretíkrát v kariére získa Zlatú loptu pre najlepšieho hráča turnaja, no ocenenie nakoniec dostal španielsky kapitán Rodri, ktorý bol motorom stredu poľa čerstvých svetových šampiónov.
Messi sa verejne vyjadril prvýkrát od finálovej prehry. „Bolesť je nesmierna a bude trvať, kým sa táto rana zahojí,“ napísal na Instagrame 39-ročný kanonier Interu Miami, ktorý v nedeľu opustil štadión v East Rutherforde v New Jersey bez komentára. „Napriek tomu sa chcem sústrediť na to dobré – na zápasy, ktoré sme dokázali otočiť vďaka tomu, že sme do nich dali úplne všetko, na okamihy, ktoré nám navždy zostanú v pamäti, i na podporu celej krajiny. Práve tá spolu s tvrdou prácou a odhodlaním tohto tímu nás znovu vrátila medzi najlepšie reprezentácie sveta,“ citovala Messiho agentúra DPA.
Šampionát v USA, Kanade a Mexiku bol pre neho už šiestym. Po finálovej prehre neudržal slzy pred vlastnými fanúšikmi, čo vyznievalo ako rozlúčka s národným dresom. Osemnásobný držiteľ Zlatej lopty sa však k svojej reprezentačnej budúcnosti nevyjadril. Ďalšie MS sú o štyri roky, Messi by na nich oslávil už svoje 43. narodeniny. „Dnes je ťažké naplno oceniť, čo sme dosiahli. Tento tím však postúpil do dvoch finále majstrovstiev sveta za sebou,“ zdôraznil Messi, ktorý na MS 2026 strelil osem gólov a ťahal svoj tím počas celého šampionátu. Po svojej rekordnej šiestej účasti na MS má na konte 21 gólov v 34 dueloch. V historickej tabuľke strelcov je pred ním iba Francúz Kylian Mbappe, ktorý nastrieľal 22 gólov na troch záverečných turnajoch (2018, 2022, 2026).
„Z celého srdca ďakujem za každé prianie a každú správu. Znovu sme sa dokázali zomknúť ako jeden národ a spoločne zdieľať obrovskú hrdosť na to, že sme Argentínčania. A nakoniec by som chcel pogratulovať Španielsku k zisku titulu majstrov sveta,“ dodal Messi. Širšia verejnosť očakávala, že tretíkrát v kariére získa Zlatú loptu pre najlepšieho hráča turnaja, no ocenenie nakoniec dostal španielsky kapitán Rodri, ktorý bol motorom stredu poľa čerstvých svetových šampiónov.