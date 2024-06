Messi dal 12. gól v sezóne, Inter Miami remizoval so St. Louis 3:3

Miami 2. júna (TASR) - Argentínsky futbalista Lionel Messi strelil svoj 12. gól v sezóne v MLS. Jeho tím Inter Miami remizoval vo svojom poslednom pred Copa America (od 20. júna do 14. júla) so St. Louis City 3:3. Miami je s 35 bodmi na čele tabuľky Východnej konferencie o dva body pred druhým Cincinnati.



Okrem Messiho skóroval aj Luis Suárez, rovnako ako jeho spoluhráč má aj on na konte 12. gólov. Tretí gól Interu zaznamenal Jordi Alba.