Messi dúfa, že prestávka Barcelone pomôže

Barcelona 15. marca (TASR) - Argentínsky futbalista Lionel Messi dúfa, že jeho klubu FC Barcelona by prestávka v španielskej La Lige mohla prospieť. Prezradil to v rozhovore pre piatkové vydanie španielskeho denníka Sport.



Katalánsky tím vedie La Ligu s náskokom dvoch bodov pred Realom Madrid. "Možno nám táto prestávka prinesie niečo pozitívne. Až keď sa súťaž reštartuje, budeme poznať pravdu. Ak budeme aj naďalej predvádzať takú hru ako pred prestávkou, Ligu majstrov nikdy nevyhráme. Nemám pochybnosti o mojich spoluhráčoch, môžeme uspieť vo všetkých súťažiach, no nie takým spôsobom, aký sme predvádzali predtým," zdôraznil Messi.



Na súťažný duel nastúpila Barcelona naposledy 12. marca. Vedenie La Ligy by chcelo obnoviť sezónu od 12. júna, no súhlas musia ešte dať mieste zdravotné autority. Správu priniesla agentúra AP.