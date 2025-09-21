< sekcia Šport
Messi dvoma gólmi priblížil Miami k play off, Gidi hral za Cincinnati
Messi má v aktuálnom ligovom ročníku bilanciu 22 gólov z 22 zápasov, po súboji s DC sa navyše dostal na čelo tabuľky strelcov v MLS.
Autor TASR
Miami 21. septembra (TASR) - Argentínsky futbalista Lionel Messi bol opäť ústrednou postavou Interu Miami v zámorskej Major League Soccer (MLS). Na víťazstve 3:2 nad DC United sa 38-ročný útočník podieľal dvoma presnými zásahmi a asistenciou, čím priblížil svoj tím k miestenke do play off.
Messi má v aktuálnom ligovom ročníku bilanciu 22 gólov z 22 zápasov, po súboji s DC sa navyše dostal na čelo tabuľky strelcov v MLS. „Bol to pre neho obyčajný večer, čo by však bolo pre každého iného futbalistu niečo neuveriteľné. Jeho schopnosť nielen skórovať, ale možnosť, aby tím hral, hľadal situácie a podržal mužstvo v situáciách, keď je to najviac potrebné, to je proste výhoda toho, že ho máte v kádri,“ citovala agentúra AFP trénera Miami Javiera Mascherana.
Argentínska superhviezda by mala zotrvať vo farbách Interu, prednedávnom začali kolovať medializované informácie o predĺžení kontraktu minimálne do konca budúceho súťažného ročníka. Messi víťazným gólom posunul Miami na piate miesto vo Východnej konferencii.
V noci sa v MLS predstavil aj slovenský futbalista Samuel Gidi, ktorý bol pri triumfe Cincinnati 3:2 na trávniku Los Angeles Galaxy. Dvadsaťjedenročný stredopoliar nastúpil v základnej zostave hostí a hral do 72. minúty.
