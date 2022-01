Messi ešte nie je pripravený nastúpiť, vynechá aj nedeľný duel v Lyone

Paríž 8. januára (TASR) - Argentínsky futbalista Lionel Messi nenastúpi v drese Paríža St. Germain v nedeľnom zápase 20. kola Ligue 1 na ihrisku Olympique Lyon. Pre koronavírus vynechal už pondelkové stretnutie Francúzskeho pohára na pôde Vannes, v stredu mal však negatívny test a zdalo sa, že by mohol do Lyonu s tímom odcestovať.



Tridsaťštyriročný útočník sa už síce zotavil z choroby a od negatívneho testu trikrát trénoval, no ešte nie je pripravený hrať, informovala agentúra DPA. PSG budú v nedeľnom zápase chýbať aj ďalší hráči vrátane Brazílčana Neymara, ktorý sa stále zotavuje zo zranenia členka. Parížania suverénne vedú najvyššiu francúzsku súťaž, pred druhým Olympique Marseille majú momentálne desaťbodový náskok.