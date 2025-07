Messi gólovo prispel k vysokej výhre Interu Miami na pôde NY Red Bulls

New York 20. júla (TASR) – Argentínsky futbalista Lionel Messi strelil dva góly a zaznamenal asistenciu pri víťazstve Interu Miami na pôde New Yorku Red Bulls (5:1) v sobotnom stretnutí zámorskej MLS. Tím z Floridy si tak napravil chuť po stredajšej prehre 0:3 s FC Cincinnati.



Domáci Red Bulls sa dostali do vedenia v 14. minúte, keď sa presadil Alexander Hack. Inter Miami však rýchlo odpovedal – v 24. minúte Messi presnou prihrávkou našiel Jordiho Albu, ktorý vyrovnal na 1:1. O tri minúty neskôr opäť spolupracovali Messi s Albom, tento raz s výslednou gólovou prihrávkou na Telasca Segoviu, ktorý upravil na 2:1. Segovia pridal svoj druhý presný zásah v nadstavenom čase prvého polčasu.



Po zmene strán prevzal iniciatívu Messi. V 60. minúte ho kolmicou vysunul Sergio Busquets, pričom Argentínčan elegantne prekonal brankára Carlosa Coronela a zvýšil na 4:1. Záver zápasu patril ďalšej bývalej dvojici z Barcelony – Luis Suárez poslal center z ľavej strany a Messi tvrdou strelou uzavrel skóre na konečných 5:1.



Inter Miami tak pokračuje v úspešnej sezóne, v ktorej patrí k lídrom Východnej konferencie.