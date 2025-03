Messi hral prvýkrát na Jamajke, diváci mu tlieskali i keď skóroval

Kingston 14. marca (TASR) - Argentínsky futbalista Lionel Messi nastúpil prvýkrát v živote na súťažný zápas na Jamajke a pre miestnych fanúšikov to bola veľká udalosť. Kapitán úradujúcich majstrov sveta sa paradoxne na zaplnenom Národnom štadióne v Kingstone dočkal búrlivých ovácií, hoci skóroval v záverečnej akcii stretnutia proti domácemu tímu FC Cavalier a zavŕšil tak postup Interu Miami do štvrťfinále Ligy majstrov CONCACAF.



Inter zvíťazil v oboch stretnutiach 2:0. Messi v prvom zápase na domácej pôde nenastúpil, v odvete prišiel na trávnik v 53. minúte, keď už floridský klub viedol 1:0 po úspešnej penalte v podaní Luisa Suareza. Osemnásobný držiteľ Zlatej lopty si v druhej minúte nadstavenia ideálne zabehol za obranu na prihrávku od Santiaga Moralesa a k prekonaniu brankára súpera mu stačil jediný dotyk s loptou. "Cítil sa veľmi dobre a skóroval. Jamajskí diváci ho mohli vidieť, bol to skrátka skvelý večer pre všetkých," povedal podľa AFP tréner Interu Javier Mascherano.



Miami čaká vo štvrťfinále protivník z MLS. Nastúpi proti FC Los Angeles.