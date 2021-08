Messi i Neymar dovolenkujú, proti Štrasburgu hrať nebudú

Paríž 14. augusta (TASR) - Futbalisti Paríža St. Germain nastúpia na sobotňajší zápas 2. kola Ligue 1 proti Štrasburgu bez Lionela Messiho i Neymara. Tréner Mauricio Pochettino ich nenapísal na súpisku.



Argentínčan i Brazílčan absolvovali v lete Copa America a prepracovali sa so svojimi tímami až do finále. Messi navyše po príchode z FC Barcelona začal so spoluhráčmi trénovať iba vo štvrtok. V Parku princov by však nemal chýbať pri oslave zápasu, v ktorom diváci budú môcť naplniť hľadisko prvýkrát po viac ako 17 mesiacoch.



Pochettino dal na zápas voľno všetkým zverencom, ktorí hrali v lete finále kontinentálnych šampionátov. Nepredstavia sa ani Brazílčan Marquinhos, Argentínci Angel Di Maria a Leandro Paredes a Taliani Gianluigi Donnarumma a Marco Verratti. Informovala o tom agentúra AFP.