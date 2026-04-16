VEĽKÝ OBCHOD V ŠPANIELSKU: Messi kúpil obľúbený futbalový klub
Medzi jeho bývalých významných hráčov patria brankár David Raya či Jordi Alba, niekdajší Messiho spoluhráč.
Autor TASR
Palamos 16. apríla (TASR) - Hviezdny argentínsky futbalista Lionel Messi kúpil španielsky klub UE Cornella. Ten zaznamenal v priebehu uplynulých dvoch sezón dva zostupy a momentálne pôsobí v piatej lige.
„Tento krok posilňuje Messiho úzke väzby na Barcelonu a jeho záväzok podporovať rozvoj športu a miestnych talentov v Katalánsku,“ citovala zo stanoviska katalánskeho klubu agentúra AFP. Medzi jeho bývalých významných hráčov patria brankár David Raya či Jordi Alba, niekdajší Messiho spoluhráč v Barcelone.
Messi momentálne pôsobí v zámorskom Interi Miami a čakajú ho posledné majstrovstvá sveta, na ktorých bude Argentína v pozícii obhajcu. V prípade triumfu by bola po Taliansku a Brazílii iba tretím tímom v histórii, ktorému sa to podarilo. „Príchod Lea Messiho znamená začiatok novej kapitoly v histórii klubu, ktorej cieľom je podporiť športový aj inštitucionálny rast, posilniť jeho základy a pokračovať v investovaní do talentu,“ dodal klub.
„Tento krok posilňuje Messiho úzke väzby na Barcelonu a jeho záväzok podporovať rozvoj športu a miestnych talentov v Katalánsku,“ citovala zo stanoviska katalánskeho klubu agentúra AFP. Medzi jeho bývalých významných hráčov patria brankár David Raya či Jordi Alba, niekdajší Messiho spoluhráč v Barcelone.
Messi momentálne pôsobí v zámorskom Interi Miami a čakajú ho posledné majstrovstvá sveta, na ktorých bude Argentína v pozícii obhajcu. V prípade triumfu by bola po Taliansku a Brazílii iba tretím tímom v histórii, ktorému sa to podarilo. „Príchod Lea Messiho znamená začiatok novej kapitoly v histórii klubu, ktorej cieľom je podporiť športový aj inštitucionálny rast, posilniť jeho základy a pokračovať v investovaní do talentu,“ dodal klub.