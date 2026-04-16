Štvrtok 16. apríl 2026Meniny má Dana a Danica
VEĽKÝ OBCHOD V ŠPANIELSKU: Messi kúpil obľúbený futbalový klub

Argentínčan Lionel Messi dribluje počas priateľského futbalového zápasu proti Zambii v Buenos Aires v Argentíne v utorok 31. marca 2026. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Palamos 16. apríla (TASR) - Hviezdny argentínsky futbalista Lionel Messi kúpil španielsky klub UE Cornella. Ten zaznamenal v priebehu uplynulých dvoch sezón dva zostupy a momentálne pôsobí v piatej lige.

Tento krok posilňuje Messiho úzke väzby na Barcelonu a jeho záväzok podporovať rozvoj športu a miestnych talentov v Katalánsku,“ citovala zo stanoviska katalánskeho klubu agentúra AFP. Medzi jeho bývalých významných hráčov patria brankár David Raya či Jordi Alba, niekdajší Messiho spoluhráč v Barcelone.

Messi momentálne pôsobí v zámorskom Interi Miami a čakajú ho posledné majstrovstvá sveta, na ktorých bude Argentína v pozícii obhajcu. V prípade triumfu by bola po Taliansku a Brazílii iba tretím tímom v histórii, ktorému sa to podarilo. „Príchod Lea Messiho znamená začiatok novej kapitoly v histórii klubu, ktorej cieľom je podporiť športový aj inštitucionálny rast, posilniť jeho základy a pokračovať v investovaní do talentu,“ dodal klub.
