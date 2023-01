Messi ľutuje kontroverzie proti Holandsku: Nebolo to nič plánované

Buenos Aires 30. januára (TASR) - Argentínsky futbalista Lionel Messi ľutuje, že si počas štvrťfinále svetového šampionátu v Katare vymenil názory s holandským trénerom Louisom van Gaalom a hráčmi "oranjes". Uviedol to vo svojom prvom rozhovore od zisku titulu majstra sveta pre rádio Urban Play v Buenos Aires.



Kapitán "Albicelestes" hovoril o dramatickom súboji s Holandskom, ktorý Argentína vyhrala 4:3 v rozstrele z 11 m. Po riadnom hracom čase a predĺžení bol stav nerozhodný 2:2. V zápase rozdal rozhodca Mateu Lahoz až 17 žltých kariet, vrátane jednej pre Messiho za protesty, čo bolo najviac v histórii MS. Sedemnásobný držiteľ Zlatej lopty skóroval v 73. minúte z priameho kopu, následne sa postavil pred van Gaala a priložil si obe ruky k ušiam.



"Nepáči sa mi, čo som urobil, ani čo sa stalo potom. Sú to chvíle veľkého napätia a nervov. Je to veľmi rýchle a ľudia reagujú tak, ako reagujú. Nič nebolo plánované, jednoducho sa to stalo," uviedol útočník Paríža St. Germain.



Van Gaal pred štvrťfinálovým duelom vyhlásil, že jeho zverenci sú lepšie pripravení na prípadný jedenástkový rozstrel. Takisto povedal, že v predošlom vzájomnom súboji na MS 2014 v Brazílii "sa Messi poriadne nedotkol lopty". Argentínčania vtedy zvíťazili v semifinále nad Holandskom rovnako po strelách zo značky pokutového kopu (0:0 pp, 4:2 na strely z 11 m). Messi prezradil, že pred stretnutím mu spoluhráči reprodukovali van Gaalove slová z tlačovej konferencie, aby ho namotivovali.



Tridsaťpäťročný Messi po štvrťfinálovom zápase živo gestikuloval aj smerom k holandskému útočníkovi Woutovi Weghorstovi: "Reagoval som takýmto spôsobom. S týmto hráčom bolo veľa napätia. Bol som v mixzóne a stalo sa to."



Messi tiež povedal, že Argentína bola na MS lepší tím ako jej súperi. Za najťažšieho protivníka označil Mexiko, ktoré neskorší majstri sveta zdolali v skupine 2:0. Argentínčania nemohli so Stredoameričanmi prehrať, po úvodnej nečakanej prehre 1:2 so Saudskou Arábiou mali "nôž na krku". "Bol to najhorší zápas, ktorý sme odohrali," dodal Messi. Finálový duel proti Francúzsku (3:3 pp, 4:2 na strely z 11 m) si zatiaľ nepozrel: "Od toho dňa sa pre mňa všetko zmenilo. Stalo sa to, o čom sme tak veľmi snívali. Toľko som si to v kariére prial a nakoniec to prišlo."