Messi má debutovať za Miami 21. júla, klub plánuje ďalšie posily

Miami 20. júna (TASR) - Argentínsky futbalista Lionel Messi by si mal odkrútiť debut v drese Interu Miami 21. júla. Americký klub chce po príchode hviezdneho útočníka posilniť mužstvo o ďalších troch až piatich hráčov.



Majiteľ účastníka Major League Soccer (MLS) Jorge Mas to potvrdil v rozhovore pre Miami Herald. Rekordný sedemnásobný držiteľ Zlatej lopty by mal nastúpiť v regionálnom Ligovom pohári proti mexickému Cruz Azul. Príchod tridsaťpäťročného majstra sveta sa podľa slov Masa ukáže ako zásadný moment v histórii futbalu v USA: "Keď budeme hovoriť o športe v USA, vždy bude existovať obdobie pred a po Messim. Som presvedčený, že môžeme vytvoriť jednu z dvoch najlepších líg na svete. Mať tu najlepšieho hráča na svete je niečo, čo je významné pre ligu a celý futbal v Spojených štátoch."



Denník Miami Herald s odvolaním na zdroj oboznámený s rokovaniami uviedol, že Messi by mal podpísať kontrakt na dva a pol roka v hodnote 60 miliónov amerických dolárov ročne (cca 55 mil. eur). Dohoda má zahŕňať aj majetkový podiel v klube po konci kariéry. "Neexistujú žiadne kategórie alebo niečo, čo by sa malo meniť, aby sme Lionela mohli zapísať na súpisku," povedal majiteľ aktuálne posledného klubu Východnej konferencie MLS.



Miami podľa informácií médií rokuje napríklad s dlhoročným stredopoliarom FC Barcelona Sergiom Busquetsom. S prestupom na Floridu sa spája aj meno jeho spoluhráča Jordiho Albu, uruguajského útočníka Luisa Suareza či argentínskeho krídelníka Angela di Mariu. Jorge Mas uviedol, že klub očakáva podpis troch až piatich hráčov: "Pripravovali sme náš káder na Messiho príchod v roku 2023, takže sme si nechali obrovskú flexibilitu. Počas letného prestupového okna urobíme ďalšie podpisy, viac, ako ľudia predpokladajú." Informovala o tom agentúra AFP.