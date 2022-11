Messi má po sezóne údajne prestúpiť do Interu Miami v MLS

Paríž 27. novembra (TASR) - Argentínsky futbalista Lionel Messi je blízko k prestupu do Interu Miami, tvrdí britský denník The Times. Messimu vyprší súčasná zmluva s Parížom Saint-Germain na konci prebiehajúcej sezóny a hoci bol spájaný s návratom do Barcelony, podľa periodika pravdepodobne odíde do americkej MLS.



Americký klub je údajne "presvedčený", že s ním Messi podpíše zmluvu už po MS v Katare, no v PSG ešte dohrá sezónu. Inter Miami, ktorý spoluvlastní David Beckham, mal podľa zdroja ponúknuť Argentínčanovi najvyšší zárobok v histórii MLS. Americký tím tiež uvažuje nad angažovaním bývalých Messiho spoluhráčov Luisa Suareza a Cesca Fabregasa, informovala agentúra DPA.