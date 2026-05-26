Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 26. máj 2026Meniny má Dušan
< sekcia Šport

Messi má únavové zranenie zadného stehenného svalu, potvrdil klub

.
Argentínsky útočník Interu Miami Lionel Meesi počas zápasu futbalovej MSL Inter Miami - Philadelphia Union v Miami 24. mája 2026. Argentínsky futbalista Lionel Messi nedohral nočný zápas svojho Interu Miami v MLS proti Philadelphii Union (6:4). Foto: TASR/AP

Messi nedohral zápas Interu v MLS proti Philadelphii Union (6:4), keď sa štvrťhodinu pred koncom chytil za zadnú časť ľavej nohy a požiadal o striedanie.

Autor TASR
Miami 26. mája (TASR) - Argentínsky futbalista Lionel Messi zápasí tri týždne pred prvým vystúpením svojej reprezentácie na MS s únavovým zranením zadného stehenného svalu. Potvrdil to jeho zámorský klub Inter Miami po tom, čo sa 38-ročný kapitán La Albiceleste podrobil lekárskym vyšetreniam. Termín jeho návratu na trávniky zatiaľ nie je známy.

Messi nedohral zápas Interu v MLS proti Philadelphii Union (6:4), keď sa štvrťhodinu pred koncom chytil za zadnú časť ľavej nohy a požiadal o striedanie. „Diagnóza po pondelkových vyšetreniach naznačuje preťaženie spojené so svalovou únavou zadnej časti ľavého stehna. Čas jeho návratu k fyzickej aktivite bude závisieť od jeho klinického a funkčného progresu,“ uviedol Inter Miami v oficiálnom stanovisku.

Akékoľvek vážnejšie zranenie osemnásobného víťaza Zlatej lopty by zasadilo ranu šanciam Argentíny na obhajobu titulu na šampionáte v USA, Kanade a Mexiku. Juhoamerická krajina odohrá prvý zápas na turnaji 16. júna proti Alžírsku v Kansas City. Messi, ktorý štartoval na piatich majstrovstvách sveta, už v minulosti vyhlásil, že na šampionát pôjde iba v prípade, ak bude úplne zdravotne v poriadku.

Argentína ešte nezverejnila konečnú nomináciu, no očakáva sa, že Messi v nej nebude chýbať. Tím odohrá pred štartom šampionátu prípravné duely 6. júna s Hondurasom a 9. júna s Islandom.
.

Neprehliadnite

MEČOCHOVÁ: Aj pitím z neumytej plechovky sa dá nakaziť hantavírusom

Premiér: Ak sa medzi SNS a T. Tarabom neobnoví dôvera, dôjde k zmene

KOMENTÁR: Môže byť zbieranie plastových fliaš z košov podnikaním?

RUMANSKÝ: Pomáha mi mentálna koučka, dokáže ma upokojiť