Messi mal negatívny test a vrátil sa do Francúzska

Paríž 5. januára (TASR) - Argentínsky futbalista Lionel Messi mal negatívny test na koronavírus, vrátil sa do Francúzska a v najbližších dňoch sa zapojí do tréningu. V stredu o tom informoval jeho klub Paríž Saint-Germain.



Messi mal pozitívny výsledok minulý týždeň v rodnej krajine, no v stredu už letel späť do Paríža. Trénerovi Mauriciovi Pochettinovi nebol k dispozícii v pondelkovom zápase Francúzskeho pohára s Vannes, ktorý PSG vyhralo 4:0. Zatiaľ nie je známe, či bude Messi hrať v nedeľňajšom stretnutí Ligue 1 v Lyone.



PSG v stredu vypadol po pozitívnom teste obranca Layvin Kurzawa, ktorý je v izolácii. V tej sú naďalej aj brankári Gianluigi Donnarumma, Sergio Rico, obranca Juan Bernat, stredopoliar Danilo Pereira a Nathan Bitumazala. Informovala agentúra AFP.