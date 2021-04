Messi na méte 25 gólov, Barcelona uspela, Koeman: Bojujeme do konca

Barcelona 23. apríla (TASR) - Futbalisti FC Barcelona zareagovali na neúspešné derby s Realom Madrid presvedčivým triumfom nad Getafe 5:2 a aj po 31. kole La Ligy zostávajú v hre o majstrovský titul. Lionel Messi skóroval dvakrát a dosiahol hranicu 25 gólov v sezóne, rovnako ako hráč Juventusu Turín Cristiano Ronaldo. Obaja dlhoroční rivali sú jediní, ktorí túto métu dosiahli v 12 sezónach.



Argentínčan sa presadil dvakrát už do polčasovej prestávky, v 8. minúte strelil úvodný gól a v 33. minúte uzavrel polčasové skóre na 3:1. "Tím hral solídne, je to dobrý výsledok. Najmä v prvom polčase sme pôsobili suverénne, sústredili sa. Leo dal v úvode skvelý gól, aj prihrávka Busquetsa bola výborná," vyjadril po zápase spokojnosť tréner Barcelony Ronald Koeman pre periodikum Marca.



Menší madridský klub sa nevzdal a turecký útočník Enes Unal v 69. minúte znížil na 2:3. Pokoj na kopačky pre Kataláncov priniesol až gól striedajúceho Ronalda Arauja v 87. minúte, Antoine Griezmann upravil výsledok ešte v nadstavenom čase z pokutového kopu. "Po prestávke sme spomalili. Veci sme si trochu skomplikovali, musíme sa odnaučiť robiť to," priznal holandský kouč, ktorý sa nevyhýba otázkam o titule. "Nemyslím si, že sme silnejší ako naši dvaja súperi. Aj oni vyhrávajú, všetkých nás ešte čakajú náročné stretnutia. Budeme však bojovať až do konca."



Barcelona figuruje po štvrtku na tretej priečke s mankom piatich bodov na vedúce Atletico. Má však zápas k dobru. Madridčania v 31. kole zvládli súboj so zachraňujúcou sa Huescou. O góly sa postarali Angel Correa v 39. minúte a Yannick Carrasco v 80. minúte. "Los Colchoneros" vedú ligu o tri body pred Realom.