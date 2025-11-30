< sekcia Šport
Messi nasmeroval Miami do finále MLS, Mascherano: Je neobyčajný
Autor TASR
Fort Lauderdale 30. novembra (TASR) - Futbalisti Interu Miláno si premiérovo zahrajú vo finále zámorskej Major League Soccer (MLS). Na triumfe 5:1 nad New Yorkom City v semifinále play off mal výrazný podiel Argentínčan Lionel Messi, ktorý sa postaral o kľúčovú asistenciu na tretí presný zásah.
Tridsaťosemročný krídelník sa tentoraz nezapísal do streleckej listiny, ale prihrávka na tretí gól Miami zabrzdila tlak New Yorku, ktorý sa pokúšal o vyrovnanie. „Leo nás naučil to, že môžeme očakávať mimoriadne veci. Je neobyčajný, takého hráča už nikdy neuvidíme. Možno nás prekvapilo, že nedal gól, ale pri treťom presnom zásahu sme sa upokojili. Postaral sa o takú asistenciu, ktorú mohol vidieť len on. Prakticky rozhodol o zápase. Spoločne sme sa ako tím dostali na koniec sezóny. Každý ťahal, bez ohľadu na to, kto hral,“ citovala agentúra AFP trénera Miami Javiera Mascherana.
V súboji o víťaznú trofej sa predstavia dve výrazné postavy európskeho futbalu z minulosti. Na jednej strane Miami na čele Lionelom Messim, proti nemu bude stáť Vancouver Whitecaps s nemeckým útočníkom Thomasom Müllerom. Kanadský tím zdolal v druhom semifinále San Diego 3:1. „Nie je to Messi vs. Müller. Možno trochu viac sa zamerajte na neho, ako na mňa. Pekné je, že takýto súboj si pozrie viac ľudí. Zvyšuje sa hodnota hráčov a klubu. Pre každého je toto finále perfektnou situáciou,“ vyjadril sa Müller pre oficiálnu stránku súťaže.
Finálový súboj MLS je na programe v sobotu 6. decembra o 20.30 h.
