Messi nastúpi proti Kanade, Scaloni: Bude hrať minimálne 30 minút

New York 9. júla (TASR) - Lionela Messiho nezastaví zranenie a nastúpi za argentínsku futbalovú reprezentáciu v semifinále Copa America proti Kanade (v stredu o 2.00 SELČ). Kapitána obhajcu trofeje a úradujúcich majstrov sveta trápia problémy s pravou nohou od skupinového zápasu s Čile (1:0), následne vynechal duel s Peru (2:0), no vo štvrťfinále proti Ekvádoru (1:1 pp, 4:2 v rozstrele z 11 m) nastúpil.



"Leo je v poriadku. Zajtra bude hrať," potvrdil Messiho štart tréner Argentíny Lionel Scaloni. "La Albiceleste" sa usilujú o zisk rekordnej 16. trofeje na Copa America a v semifinále budú svojho lídra potrebovať. "Pre mňa je to jednoduché rozhodnutie. Spýtam sa Lea, ako sa cíti a ak povie, že dobre, potom bude hrať minimálne 30 minút. Ak je k dispozícii, určite nastúpi," citovala Scaloniho agentúra AP.



Tridsaťsedemročný útočník strelil počas svojej kariéry na juhoamerických šampionátoch dokopy 13 gólov a už len štyri mu chýbajú, aby vyrovnal rekord krajana Norberta Mendeza a Brazílčana Zizinha. Na tohtoročnom turnaji v USA ešte neskóroval. V skupine však v prvom vzájomnom súboji s Kanadou (2:0) pripravil oba góly spoluhráčom, keď prihral na presné zásahy Julianovi Alvarezovi a Lautarovi Martinezovi.