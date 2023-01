Messi nastúpi za PSG až budúci týždeň, pohárový duel vynechá aj Neymar

Paríž 5. januára (TASR) - Argentínsky futbalista Lionel Messi by sa mohol vrátiť do zostavy Paríža St. Germain na budúci týždeň. Tréner PSG Christophe Galtier verí, že kapitán majstrov sveta z Kataru bude pripravený nastúpiť v stredu 11. januára v domácom súboji 18. kola Ligue 1 proti Angers. Na štvrtkovom tréningu chýbal Brazílčan Neymar, ktorý rovnako ako Messi vynechá piatkový duel Francúzskeho pohára proti treťoligovému Châteauroux.



Messi sa po veľkolepých oslavách v jeho rodnej vlasti, ktoré nasledovali po zisku titulu majstra sveta, vrátil v utorok popoludní do Paríža. Na druhý deň sa hlásil na tréningu PSG, kde mu pri príchode spoluhráči vytvorili slávnostný špalier a privítali ho potleskom. Športový riaditeľ klubu Luis Campos mu odovzdal na pamiatku triumfu na MS zlatú trofej s jeho menom. "Bol šťastný a trochu ho aj dojalo, že sa mu dostalo od nás takej cti. Máme šťastie, že máme v kádri takého hráča," povedal Galtier podľa agentúry AFP.



Tréner úradujúceho francúzskeho šampióna dodal, že 35-ročný útočník ešte nie je dostatočne fit, aby nastúpil v domácom pohári proti Châteauroux: "Leo včera a dnes trénoval. Samozrejme, v piatok ešte nebude hrať. Má za sebou neskutočný svetový šampionát, kde čelil náročným výzvam a ktorý ho stál množstvo fyzických síl. Rozprávali sme sa s ním a budeme robiť všetko pre to, aby bol pripravený na ďalší zápas. Veríme, že bude k dispozícii proti Angers." Messi vzhľadom na oslavy v Buenos Aires i jeho rodnom meste Rosariu vynechal dva ligové zápasy svojho tímu. V tom druhom podľahol PSG na pôde Racingu Lens 1:3 a ukončil sériu 32 súťažných zápasov bez prehry.



Neymar absentoval na štvrtkovom tréningu, podľa Galtiera to bolo z preventívnych dôvodov. Brazílsky útočník, ktorý si na MS poranil pravý členok, má nariadený oddych a vynechá aj piatkový zápas. Na tréningu chýbali aj najlepší kanonier MS v Katare Kylian Mbappe a marocký obranca Achraf Hakimi, obaja tento týždeň dovolenkujú v USA. "Neymarova absencia na tréningu bola plánovaná, ako tomu bolo u všetkých hráčov, ktorí štartovali na majstrovstvách sveta. Spolu s lekármi a fyzioterapeutmi sme sa rozhodli, že pri jeho problémoch s členkom potrebuje čas, aby sa zotavil," vyjadril sa Galtier, podľa ktorého by Neymar mal už o týždeň proti Angers nastúpiť.